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13 Temmuz 2020, Pazartesi
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Kasapoğlu Keşan’da

Kasapoğlu Keşan’da

, Edirne'nin Keşan ilçesine gelerek gerçekleştirilmesi planlanan projeleri inceledi.

, Edirne'nin Keşan ilçesine gelerek gerçekleştirilmesi planlanan projeleri inceledi. Yenilenecek olan Atatürk Stadı ve Kapalı Spor Kompleksi'ne inceleyen Bakan Kasapoğlu, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nun geçtiği kaleye 3 şut çekti, ardından genç sporcular ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
  1. 13.7.2020
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