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13 Temmuz 2020, Pazartesi
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Hamilton rüzgarı

Hamilton rüzgarı

'nın ikinci ayağı 'sinde Mercedes'in İngiliz pilotu 1. oldu.

'nın ikinci ayağı 'sinde Mercedes'in İngiliz pilotu 1. oldu. İlk turda Ferrari pilotları Vettel ile Leclerc'in araçları birbirine çarptı ve yarış dışı kaldılar.
  1. 13.7.2020
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