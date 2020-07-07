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07 Temmuz 2020, Salı
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Gençler umudumuz

Gençler umudumuz

Kasapoğlu, ülkenin geleceği için çalıştıklarını belirtip, “Gençler en büyük umudumuz ve varlığımız” dedi.

Gençlik ve Muharrem Kasapoğlu, dün 'da gerçekleştirilen 'Spor Yatırımları Protokol İmza Töreni'ne katıldı. Burada bir konuşma da yapan , "Gençler en büyük umudumuz ve varlığımız. Yapacağımız yatırımlar bu ülkenin ve kutlu davanın yarınlara olan yürüyüşünde eminim ki çok ama çok önemli bir yer tutacaktır" dedi. Kasapoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Son 18 yılda 'nin dört bir yanı nasıl bir dönüşüm geçirdiyse Malatya da o dönüşümü en güçlü yaşayan ve en güzel şekilde hak eden şehirlerden bir tanesi. İlimde, kültürde, sanatta, sporda, sanayide öncü gençlerini yetiştirme adına yarınların yıldızlarını, şampiyonlarını bu şanlı bayrağı dünyanın dört bir tarafında dalgalandıracak yıldızları yetiştirme adına bugün bu yatırımları sizlerle taçlandıracağız. Bu yatırımların ölçeği, hakikaten bölgesel anlamda çok güçlü bir temsili ortaya koyan bir ölçek."

önderliğinde hedeflerini her geçen gün daha ileriye koyma noktasında gayret gösterdiklerini de söyleyen Bakan Kasapoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yakın ilgisi neticesinde ülkemizin başlamış olduğu yeni bir başlangıç, milat" dedi.

  1. 7.7.2020
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