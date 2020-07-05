Hentbolda 8 yabancı - Son dakika Diğer Sporlar haberleri - Fotomaç - Son dakika Diğer Sporlar haberleri - Fotomaç
05 Temmuz 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Diğer Sporlar Hentbolda 8 yabancı

Hentbolda 8 yabancı

Hentbolda 8 yabancı

(), 2020-21 sezonu 12'şer takımlı, erkekler 1. ligin 17 takımlı, kadınlar 1. ligin 16 takımlı, erkekler ve kadınlar 2. ligin 16'şar takımlı olacağını açıkladı.

(), 2020-21 sezonu 12'şer takımlı, erkekler 1. ligin 17 takımlı, kadınlar 1. ligin 16 takımlı, erkekler ve kadınlar 2. ligin 16'şar takımlı olacağını açıkladı. Süper Lig'de yabancı sayısı 8, 1. ve 2. ligde ise 2 oldu.
  1. 5.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hentbolda 8 yabancı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA