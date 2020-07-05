F1’de ilk cep Bottas’ın - Son dakika Diğer Sporlar haberleri - Fotomaç
05 Temmuz 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Diğer Sporlar F1’DE ILK CEP BOTTAS’IN

F1’de ilk cep Bottas’ın

F1’de ilk cep Bottas’ın

Formula 1'de 'nın ilk ayağı 'si bugün koşuluyor.

Formula 1'de 'nın ilk ayağı 'si bugün koşuluyor. Sıralama turlarını ilk sırada bitiren Mercedes takımının Fin pilotu Valtteri Bottas 1. cepten start alacak. Yarış tarihinde ilk kez seyircisiz yapılacak.
  1. 5.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

F1’de ilk cep Bottas’ın haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA