Milli judocular corona virüsü testine girdi
İstanbul'da yarın kampa girecek milli judocular, yeni tip corona virüsü (Covid-19) testine girdi.
İstanbul'da kampa girecek milli judoculara corona virüsü testi yapıldı.
Türkiye Judo Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 31 Temmuz'a kadar kampa girecek olimpik milli takımın, belirlenen kriterler doğrultusunda tek tek test numunesi verdiği belirtildi. Test sonuçlarının çıkmasının ardından milli sporcular, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un Cebeci'deki tesislerinde antrenmanlara başlayacak.
- 04.07.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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