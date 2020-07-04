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04 Temmuz 2020, Cumartesi
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Milli judocular corona virüsü testine girdi

Milli judocular corona virüsü testine girdi

'da yarın kampa girecek milli judocular, yeni tip corona virüsü (Covid-19) testine girdi.

'da kampa girecek milli judoculara corona virüsü testi yapıldı.

Türkiye Judo Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 31 Temmuz'a kadar kampa girecek olimpik milli takımın, belirlenen kriterler doğrultusunda tek tek test numunesi verdiği belirtildi. Test sonuçlarının çıkmasının ardından milli sporcular, 'un Cebeci'deki tesislerinde antrenmanlara başlayacak.

  1. 04.07.2020
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