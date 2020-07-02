Dev destek

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02 Temmuz 2020, Perşembe
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, ’ın açıkladığı projelere destek çağrısına sessiz kalmadı, tam 35 milyon TL bütçe ayırdığını açıkladı.

Gençlik ve 'ndan Gençlik Projeleri Destek Programı'na tam destek... 'ın Sürekli Programı kapsamında hazırladığı projeye destek çağrısına sessiz kalmayan bakanlık, rekor bir bütçe ayırdı. Bakanlık; 'Gönüllülük', 'Kişisel Gelişim', ', Egzersiz ve Spor', 'Kitap Kahve Projeleri', 'Kültür ve Sanat', 'Yenilikçi Fikirler', 'Çevre' ve 'Hayvanların Korunması' alanlarındaki projelerine 35 milyon lira verileceğini açıkladı.

'DESTEĞİMİZ SÜRECEK'
Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu da konuyla ilgili şunları söyledi: "Gönüllülük bilincini gençlere aktarmak ve gönüllü çalışmalarının yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz. Gençler bizim en büyük gücümüz. Yarınlara olan yürüyüşümüzde, güçlü iddiamızda en büyük umudumuz. O yüzden gençlerimizin yarınlara daha donanımlı, daha güçlü hazırlanmaları ve girişimci gençler olarak yetişmeleri adına her türlü desteği sağlayacağız. Gençlerimize destek olmaya hız kesmeden devam ediyoruz."

  1. 2.7.2020
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