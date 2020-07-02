Dev destek

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Gençlik Projeleri Destek Programı'na tam destek... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sürekli Kişisel Gelişim Programı kapsamında hazırladığı projeye destek çağrısına sessiz kalmayan bakanlık, rekor bir bütçe ayırdı. Bakanlık; 'Gönüllülük', 'Kişisel Gelişim', 'Fiziksel Aktivite, Egzersiz ve Spor', 'Kitap Kahve Projeleri', 'Kültür ve Sanat', 'Yenilikçi Fikirler', 'Çevre' ve 'Hayvanların Korunması' alanlarındaki projelerine 35 milyon lira verileceğini açıkladı.

'DESTEĞİMİZ SÜRECEK'

Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu da konuyla ilgili şunları söyledi: "Gönüllülük bilincini gençlere aktarmak ve gönüllü çalışmalarının yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz. Gençler bizim en büyük gücümüz. Yarınlara olan yürüyüşümüzde, güçlü Türkiye iddiamızda en büyük umudumuz. O yüzden gençlerimizin yarınlara daha donanımlı, daha güçlü hazırlanmaları ve girişimci gençler olarak yetişmeleri adına her türlü desteği sağlayacağız. Gençlerimize destek olmaya hız kesmeden devam ediyoruz."