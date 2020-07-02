Dev destek
Spor Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı projelere destek çağrısına sessiz kalmadı, tam 35 milyon TL bütçe ayırdığını açıkladı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Gençlik Projeleri Destek Programı'na tam destek... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sürekli Kişisel Gelişim Programı kapsamında hazırladığı projeye destek çağrısına sessiz kalmayan bakanlık, rekor bir bütçe ayırdı. Bakanlık; 'Gönüllülük', 'Kişisel Gelişim', 'Fiziksel Aktivite, Egzersiz ve Spor', 'Kitap Kahve Projeleri', 'Kültür ve Sanat', 'Yenilikçi Fikirler', 'Çevre' ve 'Hayvanların Korunması' alanlarındaki projelerine 35 milyon lira verileceğini açıkladı.
'DESTEĞİMİZ SÜRECEK'
Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu da konuyla ilgili şunları söyledi: "Gönüllülük bilincini gençlere aktarmak ve gönüllü çalışmalarının yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz. Gençler bizim en büyük gücümüz. Yarınlara olan yürüyüşümüzde, güçlü Türkiye iddiamızda en büyük umudumuz. O yüzden gençlerimizin yarınlara daha donanımlı, daha güçlü hazırlanmaları ve girişimci gençler olarak yetişmeleri adına her türlü desteği sağlayacağız. Gençlerimize destek olmaya hız kesmeden devam ediyoruz."
- 2.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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