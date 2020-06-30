Dev yatırım
Spor Bakanlığı, Çorum’a yapılacak gençlik ve spor yatırımlarıyla ilgili protokol imzaladı. 69 milyon liraya mal olacak yatırımlarda olimpik havuzlar, futbol ve basketbol sahaları yer alıyor.
Gençlık ve Spor Bakanlığı, Çorum'a 69 milyon liralık yatırım yapacak. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlık Merkez Bina'da Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Çorum milletvekilleri ile il ve ilçe belediye başkanlarını kabul etti. Kabulde, Çorum'a yapılacak gençlik ve spor yatırımlarıyla ilgili protokole imzalar atıldı. Spor Bakanı Kasapoğlu protokol sonrası yaptığı açıklamada, AK Parti'nin hizmet siyasetinin sembolü bir parti olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
YAPTIKLARIMIZIN BAŞKA ÖRNEĞİ YOK
"AK Parti eser siyasetinin, hizmet siyasetinin sembolü bir parti. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 18 yılda gerçekleşen yatırımların her alanda olduğu gibi hem sporda başka bir örneği yok. Çorum Stadı ve bunun devri, Bakanlığımızın yetkisi alanına girecek. Çorum Stadı'nı bu protokol ile birlikte devralacağız. Nizami sentetik futbol sahalarını da Çorum'un amatör camiasına kazandıracağız. 3 yarı olimpik havuzumuzu Çorum ile buluşturuyoruz. 10 bin pota projemizin 100 tanesini Çorum'da inşa edeceğiz.
- 30.6.2020
- Emre Bol: Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe'de çalışmasını isterim
- Evren Turhan: Pandemi olmasaydı Galatasaray şampiyon olurdu
- Emre Bol: Fatih Terim yanındaki yardımcı hocaların parlamasını istemiyor
- Emre Bol: Max Kruse'nin Fenerbahçe'ye yaptığı hainliktir
- Zeki Uzundurukan: Hakemler Trabzonspor'un yarış dışına itilmesi için her şeyi yaptı
- Galatasaray'dan Giuliano bombası! Yılın takası gerçekleşiyor
- Haris Hajradinovic: Beşiktaş'ta oynamak istiyorum
- Ozan Tufan'ın kaslarını görenler şaşırdı! İşte o görüntü
- Fenerbahçe'de flaş Rui Vitoria gelişmesi! Gelecek sezon...
- Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ters köşe! Tüm bildiklerinizi unutun... Emre Belözoğlu ve karar
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Dev yatırım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.