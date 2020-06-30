Dev yatırım

Gençlık ve Spor Bakanlığı, Çorum'a 69 milyon liralık yatırım yapacak. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlık Merkez Bina'da Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Çorum milletvekilleri ile il ve ilçe belediye başkanlarını kabul etti. Kabulde, Çorum'a yapılacak gençlik ve spor yatırımlarıyla ilgili protokole imzalar atıldı. Spor Bakanı Kasapoğlu protokol sonrası yaptığı açıklamada, AK Parti'nin hizmet siyasetinin sembolü bir parti olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

YAPTIKLARIMIZIN BAŞKA ÖRNEĞİ YOK

"AK Parti eser siyasetinin, hizmet siyasetinin sembolü bir parti. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 18 yılda gerçekleşen yatırımların her alanda olduğu gibi hem sporda başka bir örneği yok. Çorum Stadı ve bunun devri, Bakanlığımızın yetkisi alanına girecek. Çorum Stadı'nı bu protokol ile birlikte devralacağız. Nizami sentetik futbol sahalarını da Çorum'un amatör camiasına kazandıracağız. 3 yarı olimpik havuzumuzu Çorum ile buluşturuyoruz. 10 bin pota projemizin 100 tanesini Çorum'da inşa edeceğiz.