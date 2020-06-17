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17 Haziran 2020, Çarşamba
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Milliler negatif

Milliler negatif

'da  ve hazırlık kampında bulunan kadın milli halterciler ve antrenörlerinin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi yapıldı.

'da ve hazırlık kampında bulunan kadın milli halterciler ve antrenörlerinin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi yapıldı. Federasyon tüm sonuçların negatif çıktığını duyurdu.
  1. 17.6.2020
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