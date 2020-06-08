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08 Haziran 2020, Pazartesi
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Çolak'ın hasreti bitti

Çolak'ın hasreti bitti

büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk ve tek Türk sporcu olan , ilk defa spor salonundan bu kadar uzak kaldığını söyledi.

büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk ve tek Türk sporcu olan , ilk defa spor salonundan bu kadar uzak kaldığını söyledi. Çalışmalara başlayan Çolak, hedefinin Dünya Şampiyonası'nda daha iyi performans göstermek olduğunu belirtti.
  1. 8.6.2020
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