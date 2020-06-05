Erdoğan’ı ziyaret etti - Son dakika Diğer Sporlar haberleri - Fotomaç - Son dakika Diğer Sporlar haberleri - Fotomaç
05 Haziran 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Diğer Sporlar Erdoğan’ı ziyaret etti

Erdoğan’ı ziyaret etti

Erdoğan’ı ziyaret etti

Başkan , evinde geçirdiği sonucunda sakatlanan milli voleybolcu 'i kabul etti.

Başkan , evinde geçirdiği sonucunda sakatlanan milli voleybolcu 'i kabul etti. Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda yaptığı video konferansta, Çetin'in sağlık durumunu yakından takip ettiğini ve tedavisine 'da devam edileceğini belirtmişti.
  1. 5.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Erdoğan’ı ziyaret etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA