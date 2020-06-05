Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası 2021'e ertelendi! - Son dakika Diğer Sporlar haberleri - Fotomaç
05 Haziran 2020, Cuma
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Avrupa 2021'e ertelendi!

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası 2021'e ertelendi!

Corona virüsü salgını nedeniyle birçok spor organizasyonu farklı tarihlere ertelenirken, kimi organizasyonlar tamamen iptal edilmişti. Son erteleme haberi ise Avrupa 'ndan geldi. İşte detaylar...

Federasyonu (EAFF), 2020 Avrupa 'nı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 1 yıl erteledi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, bu yıl Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenecek organizasyonun 2021 yılına ertelendiği ifade edildi.

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın 12-19 Eylül 2021'de düzenleneceği kaydedildi.

  1. 05.06.2020
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