Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası 2021'e ertelendi!
Corona virüsü salgını nedeniyle birçok spor organizasyonu farklı tarihlere ertelenirken, kimi organizasyonlar tamamen iptal edilmişti. Son erteleme haberi ise Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'ndan geldi. İşte detaylar...
Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF), 2020 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 1 yıl erteledi.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, bu yıl Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenecek organizasyonun 2021 yılına ertelendiği ifade edildi.
Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın 12-19 Eylül 2021'de düzenleneceği kaydedildi.
- 05.06.2020
- Beşiktaş'ta indirim oranında mutabakat sağlanamadı! Talimat yolda
- Fenerbahçe'nin hedefindeki Erol Bulut aldığı teklifi resmen açıkladı!
- Emre Belözoğlu'nun Ömer Faruk Beyaz'a yaptığı konuşma ortaya çıktı!
- Galatasaray'ın Bukari teklifi belli oldu! İşte önerilen o rakam
- Son dakika corona virüsü haberi: İlk kez açıklandı! İşte aşının kullanacağı tarih
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası 2021'e ertelendi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.