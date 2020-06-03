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03 Haziran 2020, Çarşamba
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: Normale hazırız

Bakan Kasapoğlu: Normale hazırız

: “Gençlik kamplarının kapasiteleri azalacak. altı özel izinle çalışacak. Yeni normalde de hizmetlere devam edeceğiz.”

Gençlik ve , yeni normalleşme süreciyle beraber Gençlik Merkezleri ve Gençlik Kampları ile bakanlığa bağlı spor tesislerinde uygulanacak önlemleri belirledi. Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bu süreçte devlet ve millet işbirliği ile yeni tip koronavirüsün olumsuz etkilerini en aza indirgemek için yoğun bir çalışma ortaya koyduk. Camia olarak enerji ve motivasyonumuzu kaybetmeden yeni normalleşme sürecinde de çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

TEBDİRİ ELDEN BIRAKMAYACAĞIZ

Yeni normalleşme süreci kapsamında bakanlığın belirlediği önlemler şu şekilde: " altı ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri (TOHM) sporcuları özel izinle düzenli antrenmanlara başlayacak. Tesislerde 45 branşta antrenman yapılabilecek. Talep halinde (kişi, okul, kurum, stk) bazı kamplarda faaliyetlere yeniden başlayacak. Gençlik kamplarının kapasiteleri azalacak. Koronavirüsle ilgili tüm hijyen tedbirleri harfiyen uygulanacak.

  1. 3.6.2020
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