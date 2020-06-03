Bakan Kasapoğlu: Normale hazırız
Bakan Kasapoğlu: “Gençlik kamplarının kapasiteleri azalacak. 18 yaş altı milli sporcular özel izinle çalışacak. Yeni normalde de hizmetlere devam edeceğiz.”
Gençlik ve Spor Bakanlığı, yeni normalleşme süreciyle beraber Gençlik Merkezleri ve Gençlik Kampları ile bakanlığa bağlı spor tesislerinde uygulanacak önlemleri belirledi. Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bu süreçte devlet ve millet işbirliği ile yeni tip koronavirüsün olumsuz etkilerini en aza indirgemek için yoğun bir çalışma ortaya koyduk. Camia olarak enerji ve motivasyonumuzu kaybetmeden yeni normalleşme sürecinde de çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
TEBDİRİ ELDEN BIRAKMAYACAĞIZ
Yeni normalleşme süreci kapsamında bakanlığın belirlediği önlemler şu şekilde: "18 yaş altı milli sporcular ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri (TOHM) sporcuları özel izinle düzenli antrenmanlara başlayacak. Tesislerde 45 branşta antrenman yapılabilecek. Talep halinde (kişi, okul, kurum, stk) bazı kamplarda faaliyetlere yeniden başlayacak. Gençlik kamplarının kapasiteleri azalacak. Koronavirüsle ilgili tüm hijyen tedbirleri harfiyen uygulanacak.
- 3.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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