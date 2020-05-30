Boğaz'da Fetih coşkusu - Son dakika Diğer Sporlar haberleri - Fotomaç - Son dakika Diğer Sporlar haberleri - Fotomaç - Son dakika Diğer Sporlar haberleri - Fotomaç
30 Mayıs 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Diğer Sporlar Boğaz'da Fetih coşkusu

Boğaz'da Fetih coşkusu

Boğaz'da Fetih coşkusu

İstanbul'un fethinin 567. yılı nedeniyle "29 Mayıs İstanbul Boğazı Fetih Saygı Geçişi" etkinliği gerçekleştirildi. Gençlik ve 'nın himayesinde Yelken Federasyonu tarafından gerçekleştirilen etkinliğe 30 yelkenli katıldı.

İstanbul'un fethinin 567. yılı nedeniyle "29 Mayıs İstanbul Boğazı Fetih Saygı Geçişi" etkinliği gerçekleştirildi. Gençlik ve 'nın himayesinde Yelken Federasyonu tarafından gerçekleştirilen etkinliğe 30 yelkenli katıldı. Sarıyer Sahil Güvenlik Komutanlığından başlayan organizasyonda, milli sporcuların da bulunduğu Türk bayraklı tekneler Huber Köşkü'nün önünden geçerek 'ı selamladı. Selamlamada, bakan Kasapoğlu'nun kucağına aldığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu Eymen, teknelere asker selamı verdi.

İLKLERİN KUPASINDA ALTIN KAZANANLAR
'nın ilk sosyal mesafeli spor organizasyonu, '8. Fetih Kupası'nda madalyalar sahibini buldu. Okmeydanı'ndaki tesislerde yapılan finallerde kategorilerinde birinci olan ve altın madalya alan okçular şunlar: Klasik Yay: Samet Ak ve Zeynep Köse, Geleneksel Türk Okçuluğu Puta Koşusu Büyükler: Osman Öztürk ve Ahu Eker, Makaralı Yay: Furkan Oruç ve Ayşe Bera Süzer.

  1. 30.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Boğaz'da Fetih coşkusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA