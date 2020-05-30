Boğaz'da Fetih coşkusu

İstanbul'un fethinin 567. yılı nedeniyle "29 Mayıs İstanbul Boğazı Fetih Saygı Geçişi" etkinliği gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın himayesinde Yelken Federasyonu tarafından gerçekleştirilen etkinliğe 30 yelkenli katıldı. Sarıyer Sahil Güvenlik Komutanlığından başlayan organizasyonda, milli sporcuların da bulunduğu Türk bayraklı tekneler Huber Köşkü'nün önünden geçerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı selamladı. Selamlamada, bakan Kasapoğlu'nun kucağına aldığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu Eymen, teknelere asker selamı verdi.

İLKLERİN KUPASINDA ALTIN KAZANANLAR

Türkiye'nın ilk sosyal mesafeli spor organizasyonu, '8. Fetih Kupası'nda madalyalar sahibini buldu. Okmeydanı'ndaki tesislerde yapılan finallerde kategorilerinde birinci olan ve altın madalya alan okçular şunlar: Klasik Yay: Samet Ak ve Zeynep Köse, Geleneksel Türk Okçuluğu Puta Koşusu Büyükler: Osman Öztürk ve Ahu Eker, Makaralı Yay: Furkan Oruç ve Ayşe Bera Süzer.