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29 Mayıs 2020, Cuma
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Okçulukta rekor geldi

Okçulukta rekor geldi

Sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenen 8. ’nda tarih yazdı.

'un fethinin 567. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen 8. Okçuluk Yarışması başladı. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve desteğiyle tarafından düzenlenen organizasyonda, koronavirüs nedeniyle hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi. Okmeydanı'ndaki Okçular Vakfı Spor Kulübü Tesisleri'nde düzenlenen organizasyonda makaralı yay ve olimpik yay kategorilerinde müsabakalar yapıldı. , olimpik yayda 70 metrede 342 puanla rekoru kırdı. 'Kontrollü' organizasyon, bugün yapılacak finallerle tamamlanacak.
  1. 29.5.2020
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