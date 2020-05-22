Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'ndan tescil kararı!
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle tüm liglerini şampiyon ve küme düşme olmadan tescil ettiğini duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada, yönetim kurulu toplantısında alınan kararla, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle tekerlekli sandalye basketbol, ampute futbol ve oturarak voleybol liglerinin normal sezon sıralamasına göre tescil edildiği belirtildi.
Bu liglerin hiçbirinde şampiyon ilan edilmeyeceği ve ligden düşmenin de olmayacağı aktarıldı.
Ampute futbolda 1. Lig'deki ilk üç sırada yer alan takımların Süper Lig'e, 2. Lig'de ise her iki grupta lider bulunan ekiplerin 1. Lig'e yükseldiği kaydedildi.
Tekerlekli sandalye basketbolda ise 1. Lig ve 2. Lig'de ilk üç sıradaki takımların, 3. Lig'de de gruplarında lider bulunan üç ekibin üst lige terfi ettirildiği aktarıldı.
Oturarak voleybolda da 1. Lig'de gruplarda yer alan ilk iki takımın Süper Lig'e çıkarıldığı ifade edildi.
Açıklamada, gelecek sezonun lig yapıları, takım sayıları gibi konuların ilgili mevzuat hükümlerine göre yönetim kurulu tarafından ayrıca duyurulacağı bildirildi.
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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