Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'ndan tescil kararı! - Son dakika Diğer Sporlar haberleri - Fotomaç
22 Mayıs 2020, Cuma
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'ndan tescil kararı!

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'ndan tescil kararı!

, (Covid-19) salgını nedeniyle tüm liglerini şampiyon ve küme düşme olmadan tescil ettiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, yönetim kurulu toplantısında alınan kararla, yeni tip (Covid-19) salgını nedeniyle tekerlekli sandalye basketbol, ampute futbol ve oturarak voleybol liglerinin normal sezon sıralamasına göre tescil edildiği belirtildi.

Bu liglerin hiçbirinde şampiyon ilan edilmeyeceği ve ligden düşmenin de olmayacağı aktarıldı.

Ampute futbolda 1. Lig'deki ilk üç sırada yer alan takımların Süper Lig'e, 2. Lig'de ise her iki grupta lider bulunan ekiplerin 1. Lig'e yükseldiği kaydedildi.

Tekerlekli sandalye basketbolda ise 1. Lig ve 2. Lig'de ilk üç sıradaki takımların, 3. Lig'de de gruplarında lider bulunan üç ekibin üst lige terfi ettirildiği aktarıldı.

Oturarak voleybolda da 1. Lig'de gruplarda yer alan ilk iki takımın Süper Lig'e çıkarıldığı ifade edildi.

Açıklamada, gelecek sezonun lig yapıları, takım sayıları gibi konuların ilgili mevzuat hükümlerine göre yönetim kurulu tarafından ayrıca duyurulacağı bildirildi.

  1. 22.05.2020
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