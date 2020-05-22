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22 Mayıs 2020, Cuma
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’de zarar 5.5 milyar dolar

NFL’de zarar 5.5 milyar dolar

Corona virüsü salgını sadece futbolu değil, diğer spor branşlarını da mali açıdan etkiledi. 'nde de () ciddi gelir kaybı olacağı açıklandı.

Corona virüsü salgını sadece futbolu değil, diğer spor branşlarını da mali açıdan etkiledi. 'nde de () ciddi gelir kaybı olacağı açıklandı. Seyircisiz maçlar oynanmazsa NFL kulüplerinin 5.5 milyar dolar zararla karşı karşıya olduğu ifade edildi.
  1. 22.5.2020
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