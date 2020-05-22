Aktüel haberler (22.05.2020) - Son dakika Diğer Sporlar haberleri - Fotomaç
22 Mayıs 2020, Cuma
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haberler (22.05.2020)

Aktüel haberler (22.05.2020)

Spor dünyasında gün içinde yaşanan önemli ve ilginç gelişmeleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

JUVE'DE VİRÜS YOK
, futbolculara yapılan corona virüsü testlerinin negatif çıktığını duyurdu. Küçük gruplar halinde bireysel antrenmanlara devam eden Torino ekibi, önümüzdeki günlerde kalabalık çalışmaya başlayacak. Juve'de daha önce Rugani, Dybala ve Matuidi corona virüsüne yakalanmıştı.

AYDIN'A LİBERO
Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Büyükşehir Belediyespor Takımı, Kale 1957'nin libero oyuncusu Eylül Akarçeşme ile 1 yıllık anlaşma sağladığını açıkladı. Kulübün şube sorumlusu Volkan Zeytin, transfer çalışmalarının devam edeceğini ifade etti.

ÖZGE İMZALADI
THY Kadın Voleybol Takımı, orta oyuncusu Özge Nur Yurtdagülen ile yeni sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki genç voleybolcu ile 2020- 2021 sezonu için anlaşma sağlandığı belirtildi.

MASA TENİSİ SOFRASI!
Mardinli 17 yaşındaki milli sporcu Simge Devrim İnal, koronavirüs sürecinde idman için spor salonuna gidemeyince, yemek masasını tenis masası, üzerine dizdiği baharat şişelerini de file olarak kullanıyor. İnal, "Sporun önünde hiçbir engel olamaz. Ne olursa olsun sporumuza devam edeceğiz" dedi.

BURUNDİ LİGİ'NDEN START
Dünyada futbola ara verilirken, salgını kontrol altına aldığını açıklayan bazı ülkeler liglere kaldığı yerden devam etmeye başladı. Kıtası'nda futbola ilk başlayan ülke Burundi olurken, zirve mücadelesi veren Musongati, sahasında Athletico Olympic ile 3-3 berabere kaldı.

  1. 22.5.2020
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