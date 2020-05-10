Spor camiasından Anneler Günü mesajları!

TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "Bizlere daima koşulsuz sevgi, sınırsız özveri ve emsalsiz şefkat gösteren, yaşamımızdaki vazgeçilmez varlıklarımız olan saygıdeğer annelerimizin Anneler Günü'nü en içten şekilde kutlar, sağlık, başarı ve mutluluk dileriz." ifadelerine yer verildi.

TBESF Başkanı Uztürk, Anneler Günü'nü kutladı

Uztürk, yaptığı açıklamada, karşılıksız sevgi, fedakarlık ve sabırlarını hiçbir zaman esirgemeyen annelerin her zaman baş tacı olduğunu belirtti.

Annelerin, engelli bireylerin sporculuk hayatlarında çok önemli katkıları olduğunu aktaran Başkan Uztürk, "Sonsuz sevgi ve şefkatleriyle hayatımıza değer katan, bizlerin her daim yanında, hayat boyunca yaptıkları fedakarlıklarla çocuklarımızın arkasında büyük bir güç olan vefakar annelerimizin, Anneler Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyor, bu anlamlı günde ahirete intikal etmiş annelerimize de Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

TSF Başkanı Gülkız Tulay'dan "Anneler Günü" mesajı

TSF Başkanı Tulay, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında anneliğin en kutsal sorumluluk olduğunu belirterek, "Benim de iki tane evladım var. Hayatımın merkezinde onlar ve satrançla yüreğine dokunduğumuz yüzlerce çocuk yer alıyor. Biz, annelerin yapacağı fedakarlıkların sınırı yok. Öyle ki anne olduğunuz andan ömrünüzün sonuna kadar, sonsuz sevgi, şefkat ve merhamet duygularını hep bir arada yaşıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Annelerin tek bir gün değil her gün mutlu edilmesi gerektiğini vurgulayan Tulay, şunları kaydetti:

"Her birimiz annelerimizin kıymetini bilmeliyiz. Onlar, yaşamlarımızda yaptığımız her işin arkasındaki tek destek ve güç. Barış ve sevgi dolu bir dünyanın temeli, annelerimizin yetiştirdiği bireylerle atılıyor. Annelik, fedakarlığın adıdır. Annelerimizin yüreklerinin sızlamadığı, mutlu "Anneler Günü" diliyorum. Annelerimizin merhametli ve güzel yüreklerinden kucaklıyorum. İyi ki varsınız."

HİS Başkanı Yasin Bölükbaşı, Anneler Günü'nü kutladı

Yasin Bölükbaşı, yaptığı açıklamada, dünyanın en özverili insanlarının anneler olduğunu, bundan dolayı yılın her günü mutlu edilmeleri gerektiğini belirterek, "Önce vücudunda, sonra yüreğinde bizleri büyüten ayaklarının altı öpülesi annelerimiz. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Güçlü nesiller için, sağlıklı bir gelecek için onların ilgisi, merhameti en fazla ihtiyacımız olan şey." ifadelerini kullandı.

Annelerin toplumun inşasında en büyük role sahip olduğunu vurgulayan Bölükbaşı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Çocuklarımızın sağlıklı beslenmesi ve kaliteli bir hayata sahip olması için annelerimizin rolü büyük. Toplum annelerimizle şekillenir. Obeziteyle mücadelede, spor kültürünün çocuklarımızın hayatında olmasında annelerimizin gayretini önemsiyoruz. Beslenme alışkanlığımızı da annemizden kazanıyoruz. Anne çocuk el ele obeziteyle mücadele edeceğiz. Anne çocuk el ele sağlıklı nesiller için sporu hayatımıza alacağız, annelerimize bu konuda daha fazla çağrıda bulunacağız. Başımızın tacı, gönlümüzün sultanı annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun."

TSSF Başkanı Şahin Özen, Anneler Günü'nü kutladı

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Şahin Özen, yaptığı açıklamada, federasyon ve su altı ailesi olarak tüm annelerin gününü kutladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Karşılıksız sevgiyi evrensel bir değere dönüştüren, fedakarlığı ile yaşamı adeta kutsayan, ülkemizi koruyan ve yücelten nesillerin sahip olduğu tüm anneleri ve dünya annelerini saygıyla selamlıyorum."

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir'den, Anneler Günü mesajı

Gökhan Özdemir, yaptığı açıklamada, şefkatleri ve fedakarlıklarıyla çocuklarına sonsuz sevgi veren annelerin gününü kutlayarak, şunları ifade etti:

"Annelerimiz bizim, hayata adım attığımız ilk andan itibaren öğretmenimiz, başımızı yaslayıp güvenle uyuyacağımız en güvenli limanımız, her zaman çocuklarını sağlıklı bireyler olarak yetiştirilmesine en büyük katkıyı sağlayan kişidir. Çocuklarımızı spor yapmaya teşvik eden, sporla tanışmasını sağlayan, cefakarca mücadele veren, çocukları için yeri geldiğinde antrenör, kondisyoner ve hakem olan annelerimize minnettarız. Bu güzel günde sporcularım, çalışma arkadaşlarım, çok değerli hakemlerim, antrenörlerim, camiamızdaki tüm dostlarım Anneler Gününüzü en samimi duygularımla kutlarım."

Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin'den Anneler Günü mesajı



Şebin, yaptığı açıklamada, tüm annelerin gününü kutlayarak şunları kaydetti:

"Dünyaya geldiğimiz andan itibaren hep öncelikleri çocukları olan hayatları boyunca fedakarlık, sevgi, saygı ve tüm güzellikleri içinde barındıran, geleceğin teminatları çocuklarımızı yetiştiren, gücümüze güç, umudumuza umut katan, sabırlı, sıcak, şefkatli, koruyucu ve bağışlayan annelerimizin, yaşamları boyunca düşüncelerinde her zaman var olduğumuz annelerimizin anneler günü kutlu olsun."

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Anneler Günü'nü kutladı

Çelen, yaptığı açıklamada, tüm annelerin gününü kutlayarak, "Koşulsuz sevgileri ve fedakarlıkları ile bizleri yetiştirerek hayata hazırlayan merhametin, sevginin, fedakarlığın ve zarafetin timsali annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimle kutlarım. İyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.

TVF'den Anneler Günü mesajı

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun resmi sosyal medya hesabından "AnnelerGünü" etiketiyle yapılan paylaşımda, "Dünyanın en değerli varlıkları olan annelerimizin, Anneler Günü'nü en içten dileklerimizle kutlarız." denildi.

Galatasaray'dan Anneler Günü mesajı

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesindeki mesajda, "Hayat yolculuğumuzun her anında karşılıksız sevgi, sabır ve fedakarlıklarıyla hep yanımızda olan, en değerli varlıklarımız annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. İyi ki varsınız." ifadelerine yer verildi.

İstanbul Başakşehir'den Anneler Günü mesajı

Turuncu-lacivertli kulübün Twitter hesabında yer alan mesajda, "Bütün anneler kutsaldır. Anneler Günü kutlu olsun." denildi.

Fenerbahçe Kulübünden Anneler Günü mesajı

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden paylaşılan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Sonsuz sevgi, eşsiz şefkat ve tarifsiz fedakarlığın karşılığı olan, her daim iyi dilekleri ile en büyük destekçimiz annelerimiz... Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım başta olmak üzere bugün aramızda olmayan annelerimize rahmet diler; şehit ve gazi annesi büyüklerimizin önlerinde saygıyla eğilir, tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutlarız. İyi ki varsınız!"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Anneler Günü'nü mesajı

Çebi, kulübün internet sitesinde yer alan mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Annelik makamı, kutsal ve yüce bir makamdır. Hayattaki en kıymetli varlığımız olan annelerimize; sadece bugün değil her gün, hak ettikleri değeri vermeliyiz. Çocuklarımıza; dürüstlüğü, öz güveni, saygıyı ve mütevazılığı aşılayarak Beşiktaşlı duruşumuzu ayakta tutan değerli Beşiktaşlı anneler, sizlerin çabası ve sevgisi oldukça bizler geleceğe güvenle bakmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızı büyük fedakarlıkla büyüten annelerimize en derin sevgi ve saygılarımı sunar, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım başta olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutlarım."

Türkiye Hentbol Federasyonundan Anneler Günü mesajı

THF'nin sosyal medya hesabından "annelergunukutluolsun" etiketiyle paylaşılan mesajda, "Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutlarız." ifadesine yer verildi.

Gençlerbirliği'nden Anneler Günü mesajı

Başkent ekibinin sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda, "Tüm başarılarımızın, en güçlü adımlarımızın ve bu inancımızın ardında annelerimizin desteği var. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun." denildi.

2020 ANNELER GÜNÜ ŞARKILARI VE ŞİİRLERİ