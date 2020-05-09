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09 Mayıs 2020, Cumartesi
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Kübra çatıda çalışıyor

Milli tekvandocu , gelecek yıl Tokyo'da katılacağı olimpiyatlar öncesi Covid-19 sürecinde formunu korumak için evinin çalışmalarını sürdürüyor.

Milli tekvandocu , gelecek yıl Tokyo'da katılacağı olimpiyatlar öncesi Covid-19 sürecinde formunu korumak için evinin çalışmalarını sürdürüyor. İlgün, "İnanıyorum ki 'dan altın madalyayla döneceğim" diye konuştu.
  1. 9.5.2020
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