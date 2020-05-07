Evde koştular - Son dakika Diğer Sporlar haberleri - Fotomaç - Son dakika Diğer Sporlar haberleri - Fotomaç - Son dakika Diğer Sporlar haberleri - Fotomaç
07 Mayıs 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Diğer Sporlar Evde koştular

Evde koştular

Evde koştular

Eker'in düzenlediği ve çocukların evden katıldığı 'nin ilk dijital koşusunda, 14 ülke 65 şehirden 715 çocuk yer aldı. 715 minik adım; evlerinde salonlarında, koridorlarda, balkonlarda kurulan parkurlarla koşarak coşkusunu evlerine taşıdı. keyifli anlar yaşandı.

Eker'in düzenlediği ve çocukların evden katıldığı 'nin ilk dijital koşusunda, 14 ülke 65 şehirden 715 çocuk yer aldı. 715 minik adım; evlerinde salonlarında, koridorlarda, balkonlarda kurulan parkurlarla koşarak coşkusunu evlerine taşıdı. keyifli anlar yaşandı.

  1. 7.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Evde koştular haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA