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02 Mayıs 2020, Cumartesi
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Para atletizm ertelendi

Para atletizm ertelendi

2021 yılında 'nın Kobe şehrinde yapılması planlanan , 2022'ye ertelendi.

2021 yılında 'nın Kobe şehrinde yapılması planlanan , 2022'ye ertelendi. Kobe'de gerçekleştirilecek Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nın 26 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihlerinde yapılacağı duyuruldu. Erteleme sebebinin 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın koronavirüs nedeniyle 2021'e ertelenmesi olduğu belirtildi.
  1. 2.5.2020
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