Masa tenisine corona virüsü iptali
Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF), uluslararası organizasyonların corona virüsü nedeniyle temmuz ayı sonuna kadar iptal edildiğini açıkladı.
Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF) tarafından yapılan organizasyonlar corona virüsü salgını nedeniyle temmuz ayı sonuna kadar iptal edildi.
ITTF'den yapılan açıklamada, temmuz ayı sonuna kadar bütün organizasyonların iptal edildiği, ağustos ayı için ise durumun takip edilerek tekrar değerlendirme yapılacağı duyuruldu.
Açıklamada ayrıca Dünya Veteran Turu (WVT) ve X Masa Tenisi (TTX) organizasyonlarının 2020 yılı için tamamen iptal edildiği aktarıldı.
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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