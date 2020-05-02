Masa tenisine corona virüsü iptali

Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF) tarafından yapılan organizasyonlar corona virüsü salgını nedeniyle temmuz ayı sonuna kadar iptal edildi.

ITTF'den yapılan açıklamada, temmuz ayı sonuna kadar bütün organizasyonların iptal edildiği, ağustos ayı için ise durumun takip edilerek tekrar değerlendirme yapılacağı duyuruldu.

Açıklamada ayrıca Dünya Veteran Turu (WVT) ve X Masa Tenisi (TTX) organizasyonlarının 2020 yılı için tamamen iptal edildiği aktarıldı.