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27 Nisan 2020, Pazartesi
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Milli sporculara tesis müjdesi

Milli sporculara tesis müjdesi

Kasapoğlu’nun talimatıyla, Olimpiyat ve ’na kota alan milli sporcular, evlerine yakın tesislerde çalışabilecek.

Gençlik ve 'ndan milli sporculara tesis müjdesi geldi. Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatıyla, 2020 Tokyo Olimpiyat ve 'na kota alan milli sporcular, evlerine yakın olan spor tesislerinde bireysel olarak antrenman yapabilecekler. Milli sporcuların evlerine yakın olan tesislerde antrenman yapabilmeleri için tüm imkanların seferber edilmesi talimatını veren , sporcuların çalışmalarını da yakından takip edilmesini istedi. Bakan Kasapoğlu ayrıca, Tokyo Olimpik ve Paralimpik Oyunları'nın 2021 yılına ertelenmesini asla kayıp olarak görmediklerini vurgularken, sporculardan asla endişeye ve karamsarlığa kapılmamalarını istedi.
  1. 27.4.2020
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