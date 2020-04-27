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27 Nisan 2020, Pazartesi
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Evden yarıştılar

Evden yarıştılar

tarafından evde eğlenceli vakit geçirmeleri için çocuklar için düzenlenen satranç turnuvası devam ediyor.

tarafından evde eğlenceli vakit geçirmeleri için çocuklar için düzenlenen satranç turnuvası devam ediyor. 10 yaş ve altı kategoride Yağız Kağan Erdoğmuş birinci oldu. Dereceye giren sporculara, İş tablet, e-kitap okuyucu ve kitap seti hediye etti.
  1. 27.4.2020
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