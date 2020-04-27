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27 Nisan 2020, Pazartesi
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tarihe geçecek

Emre tarihe geçecek

'na katılarak Türk badmintonu adına erkeklerde bir ilki gerçekleştirmeyi hedefleyen Lale, çalışmalarına salgını sürecinde evinde devam ediyor.

Tokyo Olimpiyatları'na katılarak Türk badmintonu adına erkeklerde bir ilki gerçekleştirmeyi hedefleyen Lale, çalışmalarına salgını sürecinde evinde devam ediyor. Olimpiyatlarda bir ilki gerekleştirmek istediğinin altını çizen Emre, "Elimden geleni yapıyorum. Bunun sonucunu da olimpiyatlara giderek alacağımı düşünüyorum" dedi.
  1. 27.4.2020
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