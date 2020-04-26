Tarihe geçen koşu
Spora verdiği destekle öne çıkan Eker, 23 Nisan'ın 100. yılında tarihe geçen bir etkinliğe imza attı.
Spora verdiği destekle öne çıkan Eker, 23 Nisan'ın 100. yılında tarihe geçen bir etkinliğe imza attı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yıl dönümünü özel bir organizasyonla kutlamak için kolları sıvayan Eker, tam 703 çocuğun evlerinden katıldığı Türkiye'nin ilk online koşusunu gerçekleştirdi.
- 26.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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