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26 Nisan 2020, Pazar
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Tarihe geçen koşu

Tarihe geçen koşu

Spora verdiği destekle öne çıkan Eker, 'ın 100. yılında tarihe geçen bir etkinliğe imza attı.

Spora verdiği destekle öne çıkan Eker, 'ın 100. yılında tarihe geçen bir etkinliğe imza attı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yıl dönümünü özel bir organizasyonla kutlamak için kolları sıvayan Eker, tam 703 çocuğun evlerinden katıldığı 'nin ilk online koşusunu gerçekleştirdi.

  1. 26.4.2020
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