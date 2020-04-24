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24 Nisan 2020, Cuma
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Tarihe geçen online koşu

Tarihe geçen online koşu

'ın 100. yılında tarihe geçen bir etkinliğe imza attı.

, 'ın 100. yılında tarihe geçen bir etkinliğe imza attı. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yıl dönümünü özel bir organizasyonla kutlamak için harekete geçen Eker, 703 çocuğun evlerinden katıldığı 'nin ilk online koşusunu gerçekleştirdi.

  1. 24.4.2020
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