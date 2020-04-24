Tarihe geçen online koşu

Eker, 23 Nisan'ın 100. yılında tarihe geçen bir etkinliğe imza attı. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yıl dönümünü özel bir organizasyonla kutlamak için harekete geçen Eker, 703 çocuğun evlerinden katıldığı Türkiye'nin ilk online koşusunu gerçekleştirdi.