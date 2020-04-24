Çocuklarla birlikte İstiklal Marşı - Son dakika Diğer Sporlar haberleri - Fotomaç - Son dakika Diğer Sporlar haberleri - Fotomaç
24 Nisan 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Diğer Sporlar Çocuklarla birlikte İstiklal Marşı

Çocuklarla birlikte

Çocuklarla birlikte İstiklal Marşı

 , ve ve 'nin açılışının 100. yılı dolayısıyla dün akşam ulusa seslendi ve çocuklarla birlikte 'nı okudu.

, ve ve 'nin açılışının 100. yılı dolayısıyla dün akşam ulusa seslendi ve çocuklarla birlikte 'nı okudu. Başkan Erdoğan, "23 Nisan günü demokrasinin, milli iradenin, millet egemenliğinin en önemli sembolüdür" dedi.

  1. 24.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çocuklarla birlikte İstiklal Marşı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA