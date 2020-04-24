Bakan Kasapoğlu: Onlar bizim teminatımız
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle bir mesaj yayımladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle bir mesaj yayımladı. Kasapoğlu "Çocuklarımızı, bu ülkenin gerçek sahipleri, milletimizin en büyük varlığı, geleceğimizin teminatı olarak görüyoruz. 23 Nisan 1920, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı, bağımsızlık konusundaki azim ve kararlılığımızın bütün dünyaya ilan edildiği bir gündür" dedi.
- 24.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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