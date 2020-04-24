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24 Nisan 2020, Cuma
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Bakan Kasapoğlu: Onlar bizim teminatımız

Bakan Kasapoğlu: Onlar bizim teminatımız

Gençlik ve , ve sebebiyle bir mesaj yayımladı.

Gençlik ve , ve sebebiyle bir mesaj yayımladı. Kasapoğlu "Çocuklarımızı, bu ülkenin gerçek sahipleri, milletimizin en büyük varlığı, geleceğimizin teminatı olarak görüyoruz. 23 Nisan 1920, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı, bağımsızlık konusundaki azim ve kararlılığımızın bütün dünyaya ilan edildiği bir gündür" dedi.

  1. 24.4.2020
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