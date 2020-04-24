Bakan Kasapoğlu: Onlar bizim teminatımız

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle bir mesaj yayımladı. Kasapoğlu "Çocuklarımızı, bu ülkenin gerçek sahipleri, milletimizin en büyük varlığı, geleceğimizin teminatı olarak görüyoruz. 23 Nisan 1920, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı, bağımsızlık konusundaki azim ve kararlılığımızın bütün dünyaya ilan edildiği bir gündür" dedi.