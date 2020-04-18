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18 Nisan 2020, Cumartesi
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Evde kal hareketsiz kalma

Evde kal hareketsiz kalma

Kasapoğlu: Tüm ’yi milli sporcularımızla birlikte hareket etmeye davet ediyoruz.

GENÇLIK ve Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporcuları evde kalınan süreçte tüm halkımızla birlikte evde hareket etmeye davet etti. 'de Kovid-19 salgınını önleme mücadelesine katkıda bulunmak amacıyla başlayan "Evde Kal" kampanyasına #EvdekalHareketsizkalma platformu ile destek veren yarından (bugün) itibaren tüm Türkiye'yi, milli sporcularla ev egzersizlerinde buluşturacaklarını müjdeledi. Bakan Kasağoplu, evlerinde düzenli antrenman yapan ve bunları dijital medya platformlarında yayınlayan kulüp, antrenör ve sporları yakından takip ettiğini dile getirdi. Bakan Kasapoğlu, farklı branşlardan onlarca sporcunun evde kalınan bu süreçte adeta Türkiye'nin egzersiz antrenörü olacağını, bunun dışında sporcularımızın gündelik hayatlarını, başarı hikayelerini de platformdaki canlı yayınlarla tüm Türkiye ile paylaşacaklarını ifade etti.
  1. 18.4.2020
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