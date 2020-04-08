Sporcular antrenmanlarını evde sürdürüyor
Corona virüsü tedbirleri nedeniyle sokağa çıkamayan sporcular, antrenmanlarını evlerinde sürdürüyor.
Kayseri'de atıcılık ve avcılık sporu ile ilgilenen sporcular, ülkeyi etkileyen korona virüs salgını nedeniyle uygulanan tedbirler sonrasında 'Evde kal' çağrısına uyarak evde kalıyor. Havalı Silahlar Türkiye Kupası'na da büyük damga vuran Kayserili sporcular antrenmanlarına evde devam ediyor.
Genç sporcular evlerindeki havalı tabancalar ve diğer aletleri kullanarak çalışmalarını her gün sürdürüyor.
- 08.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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