Sporcular antrenmanlarını evde sürdürüyor

Kayseri'de atıcılık ve avcılık sporu ile ilgilenen sporcular, ülkeyi etkileyen korona virüs salgını nedeniyle uygulanan tedbirler sonrasında 'Evde kal' çağrısına uyarak evde kalıyor. Havalı Silahlar Türkiye Kupası'na da büyük damga vuran Kayserili sporcular antrenmanlarına evde devam ediyor.

Genç sporcular evlerindeki havalı tabancalar ve diğer aletleri kullanarak çalışmalarını her gün sürdürüyor.