Sporcu melekler - Son dakika DigerSporlar haberleri - Fotomaç
08 Nisan 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler DigerSporlar Sporcu melekler

Sporcu melekler

Sporcu melekler

dışında diğer meslekleri doktorluk veya olan olimpiyat şampiyonları koronavirüs günlerinde hastanelerde çalışıyor.

dışında diğer meslekleri doktorluk veya olan olimpiyat şampiyonları koronavirüs günlerinde hastanelerde çalışıyor. 2016'da altın alan Paulo Pareto, 4 Olimpiyat altını bulunan Hayley Wickenheiser ve 2012'de altın kazanan Joyce Sombroek bu mücadeleyi sürdüren şampiyonlar
  1. 8.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sporcu melekler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA