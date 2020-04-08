9 bin 439 yurttaş gitti
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüs nedeniyle bakanlığa bağlı öğrenci yurtlarında misafir edilen kişi sayısını açıkladı. Bakan Kasapoğlu, bugüne kadar 27 bin 595 kişinin misafir edildiğini kaydetti.
- 8.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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