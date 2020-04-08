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08 Nisan 2020, Çarşamba
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9 bin 439 yurttaş gitti

9 bin 439 yurttaş gitti

Gençlik ve . , koronavirüs nedeniyle bakanlığa bağlı öğrenci yurtlarında misafir edilen kişi sayısını açıkladı. , bugüne kadar 27 bin 595 kişinin misafir edildiğini kaydetti.

Gençlik ve . , koronavirüs nedeniyle bakanlığa bağlı öğrenci yurtlarında misafir edilen kişi sayısını açıkladı. , bugüne kadar 27 bin 595 kişinin misafir edildiğini kaydetti. Bakan Kasapoğlu, 57 ildeki 84 yurtta 18 bin 156 kişinin karantina sürecinin devam ettiğini, 9 bin 439 vatandaşı ise evlerine uğurladıklarını bildirdi.
  1. 8.4.2020
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