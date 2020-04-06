Genç sporcular evlerinde kitap yazmaya başladı!

Eskişehir Gökmeydan Spor Kulübü antrenörü Elif Çatal, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, daha önce hiç karşılaşılmayan bir süreçten geçildiği anlattı. Çatal, "Bu dönemi en sağlıklı ve verimli bir şekilde atlatmak için; Gökmeydan Spor Kulübü Başkanımız Hilmi Yıldırım'ın önderliğinde var gücümüzle çalışmaktayız. Sağlık Bakanlığı'mızın yönlendirmeleriyle, sporcularımızın sağlığını ve performanslarını korumak için gerekli önlemlerimizi aldık ve bir plan dahilinde yürütmekteyiz. Gökmeydan Spor taekwondo ve badminton branşları olarak sporcularımızın; sadece evde idman ve ders değil de, farklı ve çeşitli aktivitelerle desteklenmesini istedik. Kulüp olarak farklı bir çalışma yaparak; çocukların temiz dünyalarını tanıma, onların hayal kurma becerilerini kullanarak kendilerini ifade etmelerine fırsat vermek istedik. Öğrencilerimiz, yani sporcularımız hayallerini, gözlemlerini evde hikâyeleştirdiler ve bu hikâyeleri İngilizceye çevirmeye başladılar. Bizler de; bu hikayelerin kitaplaşmasına yardımcı olacağız. Kulübümüzde lisanslı 15 sporcumuzun evde yazdığı 'İngilizce 1.seviye hikâye kitabını', bu zor günlerin anısına ileride oluşacak Gökmeydan Spor Kulübü Müzesi'nde sergilenmek üzere yönetim kuruluna hediye edeceğiz. Bu zor günleri inşallah birlikte aşacağız'' dedi.