Eskrim antrenörü sporcularına video konferansla antrenman yaptırıyor - Son dakika DigerSporlar haberleri - Fotomaç
05 Nisan 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler DigerSporlar Eskrim antrenörü sporcularına video konferansla antrenman yaptırıyor

antrenörü sporcularına video konferansla antrenman yaptırıyor

Eskrim antrenörü sporcularına video konferansla antrenman yaptırıyor

Yeni tip corona virüsü (Kovid-19) salgınından dolayı alınan tedbirler kapsamında çalıştıkları spor salonu kapatılan Manisalı antrenörü , sporcularına evinden gerçekleştirdiği video konferansla antrenman yaptırıyor.

Öğrencilerinin eskrimden kopmamaları ve kondisyonlarını korumaları için çabalayan antrenör , evinden yaptığı video yayınlarıyla 30 sporcusunu haftanın 5 günü 1 saat 15'er dakika çalıştırıyor.

Ülkü yaptığı açıklamada, 26 Mart'ta antrenmanlara başladıklarını belirterek, "Bu sistem ailelerin ve sporcuların çok hoşuna gitti. Açıkçası beklediğimin üzerinde ilgiyle karşılandı. Her gün 1 saat 15 dakika online olarak antrenmanlarımızı gerçekleştiriyoruz. Çok keyifli ve verimli geçiyor. Sporcularım hafta sonu bile program yapmak istiyorlar. Tüm sporcularıma ve ailelerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kulladı.

En kısa sürede virüs salgınıyla ilgili sürecin atlatılıp sporcularıyla bir araya gelmeyi ümit ettiğini dile getiren Ülkü, "Şu an antrenmanlarımız çok iyi gidiyor. Dileriz ki ülkemiz ve tüm dünya bu süreci atlatır. Biz de bu süreçte öğrencilerimizi yeni şampiyonluklara hazırlamış oluruz" diye konuştu.

  1. 05.04.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Eskrim antrenörü sporcularına video konferansla antrenman yaptırıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA