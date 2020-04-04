Eski dünya ve Avrupa kickboks şampiyonu ringlere dönmeye hazır
Uzun bir aradan sonra ringlere dönmeyi hedefleyen eski dünya ve Avrupa kickboks şampiyonu Devrim Akarsu’ya corona virüsü engeli. “Pitbull Promotion” isimli turnuvada yer alacak olan Devrim Akarsu’nun karşılaşmaları, koronavirüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Yaz ayı sonrasında düzenlenecek olan organizasyona kadar kondisyonunu ve formunu korumak isteyen Devrim Akarsu, koronavirüs sebebiyle antrenmanlarını evinin altındaki bodrum kata kurduğu salonda gerçekleştiriyor. Yaklaşık 3 haftadır burada çalışmalarını sürdüren ünlü sporcu, salgın sebebiyle turnuvaya kadar çalışmalarını burada yaparak, zorlu mücadeleler için kendini hazırlayacak.
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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