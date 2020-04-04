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04 Nisan 2020, Cumartesi
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Eski dünya ve Avrupa kickboks şampiyonu ringlere dönmeye hazır

Eski dünya ve Avrupa kickboks şampiyonu ringlere dönmeye hazır

Uzun bir aradan sonra ringlere dönmeyi hedefleyen eski dünya ve Avrupa kickboks şampiyonu ’ya corona virüsü engeli. “Pitbull Promotion” isimli turnuvada yer alacak olan Devrim Akarsu’nun karşılaşmaları, koronavirüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Yaz ayı sonrasında düzenlenecek olan organizasyona kadar kondisyonunu ve formunu korumak isteyen , koronavirüs sebebiyle antrenmanlarını evinin altındaki bodrum kata kurduğu salonda gerçekleştiriyor. Yaklaşık 3 haftadır burada çalışmalarını sürdüren ünlü sporcu, salgın sebebiyle turnuvaya kadar çalışmalarını burada yaparak, zorlu mücadeleler için kendini hazırlayacak.

  1. 04.04.2020
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