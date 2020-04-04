Bernie Ecclestone 89 yaşında baba olacak! Bernie Ecclestone kimdir?
Formula 1'in eski patronu Bernie Ecclestone'un baba olacağı haberi tüm dünyada şaşkınlıkla karşılandı. 89 yaşındaki Ecclestone, eşinin hamile olduğunu İngiliz basınına resmen duyurdu. Halihazırda 3 çocuğu bulunan Ecclestone, yaptığı açıklamada "Olağanüstü bir durum yok. Bence 29 yaşında baba olmakla, 89 yaşında baba olmak farksız" ifadelerini kullandı. Peki, 89 yaşında baba olacağını açıklayan Bernie Ecclestone kimdir? İşte detaylar...
Formula 1'in eski patronu Bernie Ecclestone 4. kez baba olacağını duyurdu ancak bu açıklama oldukça ilgi çekti. Zira Ecclestone 89 yaşında... İngiliz gazetesi Daily Mail'e bu bilgiyi doğrulayan Ecclestone, olağanüstü bir durum olmadığını söyleyerek şaşkınlığı bir kat daha artırdı. 2012 yılından beri evli olduğu eşi Fabiana Flosi'nin (43) hamile olduğunu dile getiren eski F1 patronu, "Öldüğümde eşimle kalacak birileri olduğu için mutluyum" dedi.
Daha önce Deborah (65), Tamara (35) ve Petra (31) adlarında 3 kızı bulunan Ecclestone, Alman basınına göre bu kez bir erkek çocuğunun kucağına alacak.
BERNIE ECCLESTONE KİMDİR?
Bernie Ecclestone, 28 Ekim 1930'da İngiltere'de dünyaya geldi. F1'in CEO'su da olan Ecclestone, özellikle bu sporda 80'li yıllarda etkinliğini sürdürdü. 2003'teki Sunday Times gazetesi zenginler listesi (1-500), Ecclestone'u tahmini 2,4 milyar sterlinlik servetiyle İngiltere'nin en zengin üçüncü kişisi ilan etmiştir. 2004 yılındaki listede sekizinci sıraya, 2006 yılındaki listede ise tahmini 2,243 milyar sterlinlik değeriyle 13'üncü sıraya düşmüştür.
- 04.04.2020
- Güncelleme: 04.04.2020 08:47
- İşte Neymar'ın karantinada kaldığı 8 milyon Euro'luk o ev!
- 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı geldi! Hangi futbolcular bu yasaktan etkileniyor?
- Rıdvan Dilmen'den olay yorum! "Bu kararı TFF değil UEFA aldı"
- Fenerbahçe'de flaş gelişme! Emre Belözoğlu son kararını verdi
- Galatasaray'da 100 milyonluk kriz! Gözler onun üstünde
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Bernie Ecclestone 89 yaşında baba olacak! Bernie Ecclestone kimdir? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.