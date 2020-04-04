Bernie Ecclestone 89 yaşında baba olacak! Bernie Ecclestone kimdir?

Formula 1'in eski patronu Bernie Ecclestone 4. kez baba olacağını duyurdu ancak bu açıklama oldukça ilgi çekti. Zira Ecclestone 89 yaşında... İngiliz gazetesi Daily Mail'e bu bilgiyi doğrulayan Ecclestone, olağanüstü bir durum olmadığını söyleyerek şaşkınlığı bir kat daha artırdı. 2012 yılından beri evli olduğu eşi Fabiana Flosi'nin (43) hamile olduğunu dile getiren eski F1 patronu, "Öldüğümde eşimle kalacak birileri olduğu için mutluyum" dedi.

Daha önce Deborah (65), Tamara (35) ve Petra (31) adlarında 3 kızı bulunan Ecclestone, Alman basınına göre bu kez bir erkek çocuğunun kucağına alacak.

BERNIE ECCLESTONE KİMDİR?

Bernie Ecclestone, 28 Ekim 1930'da İngiltere'de dünyaya geldi. F1'in CEO'su da olan Ecclestone, özellikle bu sporda 80'li yıllarda etkinliğini sürdürdü. 2003'teki Sunday Times gazetesi zenginler listesi (1-500), Ecclestone'u tahmini 2,4 milyar sterlinlik servetiyle İngiltere'nin en zengin üçüncü kişisi ilan etmiştir. 2004 yılındaki listede sekizinci sıraya, 2006 yılındaki listede ise tahmini 2,243 milyar sterlinlik değeriyle 13'üncü sıraya düşmüştür.