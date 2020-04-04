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04 Nisan 2020, Cumartesi
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baba olacak! Bernie Ecclestone kimdir?

Bernie Ecclestone 89 yaşında baba olacak! Bernie Ecclestone kimdir?

Formula 1'in eski patronu 'un baba olacağı haberi tüm dünyada şaşkınlıkla karşılandı. 89 yaşındaki Ecclestone, eşinin hamile olduğunu İngiliz basınına resmen duyurdu. Halihazırda 3 çocuğu bulunan Ecclestone, yaptığı açıklamada "Olağanüstü bir durum yok. Bence 29 yaşında baba olmakla, baba olmak farksız" ifadelerini kullandı. Peki, 89 yaşında baba olacağını açıklayan Bernie Ecclestone kimdir? İşte detaylar...

Formula 1'in eski patronu 4. kez baba olacağını duyurdu ancak bu açıklama oldukça ilgi çekti. Zira Ecclestone ... İngiliz gazetesi 'e bu bilgiyi doğrulayan Ecclestone, olağanüstü bir durum olmadığını söyleyerek şaşkınlığı bir kat daha artırdı. 2012 yılından beri evli olduğu eşi Fabiana Flosi'nin (43) hamile olduğunu dile getiren eski F1 patronu, "Öldüğümde eşimle kalacak birileri olduğu için mutluyum" dedi.

Daha önce Deborah (65), Tamara (35) ve Petra (31) adlarında 3 kızı bulunan Ecclestone, Alman basınına göre bu kez bir erkek çocuğunun kucağına alacak.

BERNIE ECCLESTONE KİMDİR?

Bernie Ecclestone, 28 Ekim 1930'da 'de dünyaya geldi. F1'in CEO'su da olan Ecclestone, özellikle bu sporda 80'li yıllarda etkinliğini sürdürdü. 2003'teki gazetesi zenginler listesi (1-500), Ecclestone'u tahmini 2,4 milyar sterlinlik servetiyle İngiltere'nin en zengin üçüncü kişisi ilan etmiştir. 2004 yılındaki listede sekizinci sıraya, 2006 yılındaki listede ise tahmini 2,243 milyar sterlinlik değeriyle 13'üncü sıraya düşmüştür.

  1. 04.04.2020
  2. Güncelleme: 04.04.2020 08:47
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