Öğrencilere müjde

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı Türkiye'nin hastalığa en hızlı reaksiyon gösteren ülke olduğunu açıkladı. Bakan Kasapoğlu virüsle mücadele sürecini Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, Bilim Kurulu, tüm kurum ve kuruluşları, sivil toplum ve milletin her ferdiyle en güzel şekilde atlatacağımızı vurgularken öğrencilere müjdeyi verdi.

BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM

Başkan Erdoğan'ın önceki akşam öğrencilere yönelik yaptığı, "Yüksek Öğrenim yurtlarında kalan öğrencilere, Mart ayında yurtta kalmadıkları günlerin ücretlerini iade ediyor; Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için de öğrencilerimizden ücret almıyoruz. Kredi ve burs ödemelerinde de herhangi bir kesinti yapmıyoruz" açıklamasını sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kasapoğlu, "#BizBize- YeterizTürkiyem" kampanyasına da destek verdi.