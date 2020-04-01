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01 Nisan 2020, Çarşamba
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Öğrencilere müjde

Öğrencilere müjde

Gençlik ve Kasapoğlu, Başkan Erdoğan’ın talimatıyla yurt ücretlerinin alınmayacağını, burs ödemelerinin de süreceğini açıkladı.

Gençlik ve Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı 'nin hastalığa en hızlı reaksiyon gösteren ülke olduğunu açıkladı. virüsle mücadele sürecini Başkan 'ın önderliğinde, , tüm kurum ve kuruluşları, sivil toplum ve milletin her ferdiyle en güzel şekilde atlatacağımızı vurgularken öğrencilere müjdeyi verdi.

BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM
Başkan Erdoğan'ın önceki akşam öğrencilere yönelik yaptığı, "Yüksek Öğrenim yurtlarında kalan öğrencilere, Mart ayında yurtta kalmadıkları günlerin ücretlerini iade ediyor; Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için de öğrencilerimizden ücret almıyoruz. Kredi ve burs ödemelerinde de herhangi bir kesinti yapmıyoruz" açıklamasını sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kasapoğlu, "#BizBize- YeterizTürkiyem" kampanyasına da destek verdi.

  1. 1.4.2020
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