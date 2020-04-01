Öğrencilere müjde
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Başkan Erdoğan’ın talimatıyla yurt ücretlerinin alınmayacağını, burs ödemelerinin de süreceğini açıkladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı Türkiye'nin hastalığa en hızlı reaksiyon gösteren ülke olduğunu açıkladı. Bakan Kasapoğlu virüsle mücadele sürecini Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, Bilim Kurulu, tüm kurum ve kuruluşları, sivil toplum ve milletin her ferdiyle en güzel şekilde atlatacağımızı vurgularken öğrencilere müjdeyi verdi.
BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM
Başkan Erdoğan'ın önceki akşam öğrencilere yönelik yaptığı, "Yüksek Öğrenim yurtlarında kalan öğrencilere, Mart ayında yurtta kalmadıkları günlerin ücretlerini iade ediyor; Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için de öğrencilerimizden ücret almıyoruz. Kredi ve burs ödemelerinde de herhangi bir kesinti yapmıyoruz" açıklamasını sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kasapoğlu, "#BizBize- YeterizTürkiyem" kampanyasına da destek verdi.
- 1.4.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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