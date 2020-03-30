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30 Mart 2020, Pazartesi
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Son dakika: seferleri durduruldu mu? Valisi Yerlikaya açıkladı

Son dakika: İDO seferleri durduruldu mu? İstanbul Valisi Yerlikaya açıkladı

Dünya çapında yayılan ve 'de de etkisini gösteren salgınını nedeniyle bazı seferlerinin iptal edilmesinin ardından gözler IDO seferlerine çevrilmişti. Peki seferleri iptal oldu mu? İşte alınan son karar ve Valisi 'nın açıklaması...

'de de etkisini gösteren salgını nedeniyle Başkan , şehirlarası yolcuğu valilik iznine bağlamış 8 maddelik bir önlem paketi açıklamıştı.

ve YHT seferlerinin durdurulmasının ardından gözler deniz feribotlarına çevrilirken, 'da corona virüsü salgını nedeniyle seferlerin geçici olarak durdurulduğu duyurulmuştu.

Üst üste alınan kararların ardından gözler 'ya çevrildi. Peki İDO seferleri iptal edildi mi? İşte tüm detaylar...

İDO SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ Mİ?

Corona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla alınan önlemlere bir yenisi daha eklendi. Salgının engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Deniz Otobüsleri (İDO) seferlerini durdurdu.

İDO'NUN RESMİ SİTESİNDEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE

* Korona virüs tedbirleri çerçevesinde 09 Nisan 2020 tarihine kadar; Yenikapı-Bursa , Yenikapı-Bandırma hızlı feribot ve tüm hatlarımızdaki seferlerimiz tamamen durdurulmuştur.

İç hat seferlerinin de durdurulduğunun açıklandığı duyuruda, "Korona virüs tedbirleri çerçevesinde iç hat deniz otobüsü seferlerimize geçici olarak ara veriyoruz. Harem – Sirkeci seferlerimiz normal düzeninde yapılmaya devam edecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

VALİ ALİ YERLİKAYA DA DUYURDU

, "İstanbul'da yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot vb. seferlerin bugün 17:00'den itibaren durdurulması kararlaştırılmıştır." açıklamasını yaparak corona virüsü önlemleri kapsamında İDO seferlerinin durdurulduğunu duyurdu.

  1. 30.03.2020
  2. Güncelleme: 30.03.2020 17:41
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