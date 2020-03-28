Merkezlerde 40 bin maske
Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı 81 ildeki 81 gençlik merkezinde, yeni tip koronavirüs salgınına karşı sağlık çalışanları için korumalı maske üretimine başlandı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı 81 ildeki 81 gençlik merkezinde, yeni tip koronavirüs salgınına karşı sağlık çalışanları için korumalı maske üretimine başlandı. Merkezden İl Sağlık Kurulu'na gönderilen maskeler için Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, "Hedef günlük 500 adet. 81 ile baktığımızda sayı 40 bini buluyor" diye konuştu.
- 28.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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