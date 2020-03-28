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28 Mart 2020, Cumartesi
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Merkezlerde 40 bin maske

Merkezlerde 40 bin maske

Gençlik ve 'na bağlı 81 ildeki 81 gençlik merkezinde, yeni tip koronavirüs salgınına karşı sağlık çalışanları için korumalı maske üretimine başlandı.

Gençlik ve 'na bağlı 81 ildeki 81 gençlik merkezinde, yeni tip koronavirüs salgınına karşı sağlık çalışanları için korumalı maske üretimine başlandı. Merkezden İl Sağlık Kurulu'na gönderilen maskeler için Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, "Hedef günlük 500 adet. 81 ile baktığımızda sayı 40 bini buluyor" diye konuştu.

  1. 28.3.2020
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