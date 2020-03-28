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28 Mart 2020, Cumartesi
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3 haftaya belirlenecek

3 haftaya belirlenecek

Koronavirüs nedeniyle 1 yıl ertelenen ile ilgili yeni rota 3 hafta içinde çizilecek.

Koronavirüs nedeniyle 1 yıl ertelenen ile ilgili yeni rota 3 hafta içinde çizilecek. Turnuvanın, 'da son yıllarda görülen öldürücü yaz sıcakları nedeniyle ilkbaharda yapılabileceği, tayfun mevsimi nedeniyle yaz başında da olabileceği konuşuluyor.

  1. 28.3.2020
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