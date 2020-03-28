3 haftaya belirlenecek

Koronavirüs nedeniyle 1 yıl ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları ile ilgili yeni rota 3 hafta içinde çizilecek. Turnuvanın, Japonya'da son yıllarda görülen öldürücü yaz sıcakları nedeniyle ilkbaharda yapılabileceği, tayfun mevsimi nedeniyle yaz başında da olabileceği konuşuluyor.