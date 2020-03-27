Türk eskrim tarihinin 1965-1970 yıllarına ait görüntüleri gün yüzüne çıktı - Son dakika DigerSporlar haberleri - Fotomaç
27 Mart 2020, Cuma
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eskrim tarihinin 1965-1970 yıllarına ait görüntüleri gün yüzüne çıktı

Türk eskrim tarihinin 1965-1970 yıllarına ait görüntüleri gün yüzüne çıktı

eskrim tarihinin 1965-1970 yıllarına ait görüntüleri gün yüzüne çıktı.

Türkiye Eskrim Federasyonunun Twitter hesabından " eskrim tarihine paha biçilmez hazine" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Cumhuriyetle yaşıt Türk eskrim tarihi için 1965-1970 yıllarına ait oldukça değerli görüntüler, federasyonumuz dış ilişkiler kurulu üyesi 'nin paylaşımıyla gün yüzüne çıktı." ifadelerine yer verildi.

Mehmet 'nin gün yüzüne çıkardığı görüntülerde, 1970 yılında 'da yapılan Dünya Eskrim Şampiyonası ile 1965'te yine aynı şehirde düzenlenen 2. Uluslararası Ankara Turnuvası görüntüleri yer aldı.


  1. 27.03.2020
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