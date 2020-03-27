Türk eskrim tarihinin 1965-1970 yıllarına ait görüntüleri gün yüzüne çıktı
Türk eskrim tarihinin 1965-1970 yıllarına ait görüntüleri gün yüzüne çıktı.
Türkiye Eskrim Federasyonunun Twitter hesabından "Türk eskrim tarihine paha biçilmez hazine" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Cumhuriyetle yaşıt Türk eskrim tarihi için 1965-1970 yıllarına ait oldukça değerli görüntüler, federasyonumuz dış ilişkiler kurulu üyesi Mehmet Karamete'nin paylaşımıyla gün yüzüne çıktı." ifadelerine yer verildi.
Mehmet Karamete'nin gün yüzüne çıkardığı görüntülerde, 1970 yılında Ankara'da yapılan Dünya Eskrim Şampiyonası ile 1965'te yine aynı şehirde düzenlenen 2. Uluslararası Ankara Turnuvası görüntüleri yer aldı.
- 27.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Türk eskrim tarihinin 1965-1970 yıllarına ait görüntüleri gün yüzüne çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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