Kasapoğlu’ndan 81 ile genelde

Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'ndan müjde... Kasapoğlu, ertelenen maçların yapılacağı tesisler içinde faaliyetleri durdurulan mekanlardan kira alınmayacağını açıkladı. Kasapoğlu, 81 il müdürlüğüne bir gönderdiği genelgede, spor alanlarının faaliyete başlayacakları tarihe kadar kira bedeli alınmamasını istedi. Gelirini yalnızca karşılaşmalardan, organizasyona katılanlardan ve seyircilerden elde eden ticari ünitelerin kira ödemelerinin 13 Mart tarihinden başlamak üzere alınmayacağı da kaydedildi.