Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin ve sporculardan 'koronavirüs' mesajı - Son dakika DigerSporlar haberleri - Fotomaç
24 Mart 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler DigerSporlar Tekvando Federasyonu Başkanı'ndan 'koronavirüs' mesajı

Tekvando Federasyonu Başkanı ve sporculardan 'koronavirüs' mesajı

Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin ve sporculardan 'koronavirüs' mesajı

Başkanı ile ve , koronavirüs salgınına karşı evden çıkılmaması, Sağlık Bakanlığı'nın uyarılarının mutlaka dikkate alınması çağrısı yaptı.

Koronavirüs ile mücadele için spor camiasından dikkat çeken mesajlar gelmeye devam ediyor. Başkanı ile ve da vatandaşlara çağrıda bulundu.

BAŞKAN METİN ŞAHİN: EVDE KAL TÜRKİYE
Federasyon Başkanı Metin Şahin, salgına karşı evde kalınmasını isteyerek, "Kendimizi, ailemizi ve sevdiklerimizi korumak için lütfen evde kalalım. Kovid-19 virüsü ile mücadele ettiğimiz bu günlerde zorunlu durumlar dışında evimizden ayrılmıyoruz. Virüs ile mücadelede uyarılarını dikkate alalım. Evde kal Türkiye" dedi.

HATİCE KÜBRA İLGÜN: SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN UYARILARINI DİKKATE ALALIM
Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün de kurallara vurgu yaparak, "Değerli sporcu kardeşlerim; kendimizi, ailemizi, sevdiklerimizi korumak için Sağlık Bakanlığımızın uyarılarını dikkate alıp, zorunlu olmadığımız sürece dışarı çıkmamaya ve evde kalmaya özen gösterelim" diye konuştu.

ZELİHA AĞRIS: ZORUNLU OLMADIKÇA EVDEN AYRILMAYALIM
"Dışarı çıkmayın" diyen milli tekvandocu Zeliha Ağrıs da, "Kendimizi, ailemizi, sevdiklerimizi korumak için Sağlık Bakanlığımızın uyarılarını dikkate alalım. Zorunlu olmadığı sürece evden ayrılmayalım" ifadelerini kullandı.

  1. 24.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin ve sporculardan 'koronavirüs' mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN