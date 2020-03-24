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24 Mart 2020, Salı
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Milli yelkenci , dünya sıralamasında 6'ncılığa yükseldi

Milli yelkenci Alican Kaynar, dünya sıralamasında 6'ncılığa yükseldi

Fenerbahçe Doğuş Kulübünün milli sporcusu , finn sınıfında dünya sıralamasında 6'ncılığa yükseldi.

Uluslararası Federasyonunun yayınladığı listeye göre, Hollandalı yelkenci Nicholas Heiner 869 puanla sıralamanın başında yer aldı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota alan milli yelkenci , topladığı 796 puanla finn sınıfında listenin 6. basamağına çıktı.

  1. 24.03.2020
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