2020 Tokyo Olimpiyatları corona virüs nedeniyle ertelendi

Tüm dünyada hızla yayılan ve spor organizasyonlarını olumsuz etkileyen corona virüsü nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ertelendiği duyuruldu.

Olimpiyat Oyunları'nın 2021'de yapılmasının planlandığı belirtildi.

Daha önce de yine 2020 yazında yapılması planlanan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve Copa America turnuvaları da bir yıl süreyle ertelenmişti.