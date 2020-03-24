2020 Tokyo Olimpiyatları corona virüs nedeniyle ertelendi
Japonya Başbakanlığı Global İletişim Direktörü Tomoaki Ishigaki, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın ertelendiğini ve Olimpiyat'ın, 2021 yazında düzenleneceğini açıkladı.
Tüm dünyada hızla yayılan ve spor organizasyonlarını olumsuz etkileyen corona virüsü nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ertelendiği duyuruldu.
Olimpiyat Oyunları'nın 2021'de yapılmasının planlandığı belirtildi.
Daha önce de yine 2020 yazında yapılması planlanan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve Copa America turnuvaları da bir yıl süreyle ertelenmişti.
- 24.03.2020
- Güncelleme: 24.03.2020 16:12
- Son dakika: 2020 Tokyo Olimpiyatları corona virüs nedeniyle ertelendi
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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2020 Tokyo Olimpiyatları corona virüs nedeniyle ertelendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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