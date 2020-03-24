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24 Mart 2020, Salı
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2020 Tokyo Olimpiyatları corona virüs nedeniyle ertelendi

2020 Tokyo Olimpiyatları corona virüs nedeniyle ertelendi

Japonya Başbakanlığı Global İletişim Direktörü Tomoaki Ishigaki, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın ertelendiğini ve Olimpiyat'ın, 2021 yazında düzenleneceğini açıkladı.

Tüm dünyada hızla yayılan ve spor organizasyonlarını olumsuz etkileyen corona virüsü nedeniyle Oyunları'nın ertelendiği duyuruldu.

Olimpiyat Oyunları'nın 2021'de yapılmasının planlandığı belirtildi.

Daha önce de yine 2020 yazında yapılması planlanan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve Copa America turnuvaları da bir yıl süreyle ertelenmişti.

  1. 24.03.2020
  2. Güncelleme: 24.03.2020 16:12
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