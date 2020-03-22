Türkiye İzcilik Federasyonu evinde kalan yaşlılara yardım çağrısında bulundu - Son dakika DigerSporlar haberleri - Fotomaç
22 Mart 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler DigerSporlar İzcilik Federasyonu'ndan yaşlılar için yardım çağrısı!

evinde kalan yaşlılara yardım çağrısında bulundu

Türkiye İzcilik Federasyonu evinde kalan yaşlılara yardım çağrısında bulundu

, yeni tip (Kovid-19) salgını nedeniyle evinde kalan yaşlıların ihtiyaçlarının giderilmesi için "kahramanlar aranıyor" çağrısında bulundu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Öncelikle, apartmanınızdaki yaşlıları tespit edip onlara, telefon numaranızı bırakabilirsiniz. Kendisini virüse karşı korumaya almayı öğrenmiş, apartmanındaki yaşlıların kapısını çalacak, ihtiyaçlarını temin edip yine dezenfekte ederek onlara verecek. Sonra kendini dezenfekte ederek eve girecek kahramanlar lazım." denildi.

Üniformalı olarak yapılan yardımların fotoğraf ya da videosunun da Türkiye İzcilik Federasyonuna Whatsapp numarasından yollanabileceği duyuruldu.

Açıklamada, "Yalnız dikkat, risk varsa asla faaliyet yok. Kendinizi korumaya almadan yardım etmeye kalkmak yok. Hijyen ve dezenfekte konularını çok iyi öğrenmeden ve pratik yapmadan yardıma kalkmak yok." ifadeleri kullanıldı.

  1. 22.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Türkiye İzcilik Federasyonu evinde kalan yaşlılara yardım çağrısında bulundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN