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21 Mart 2020, Cumartesi
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Meşale Tokyo’da

Meşale Tokyo’da

Bu yıl 'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek Olimpiyat 'nın simgesi olan şehre ulaştı.

Bu yıl 'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek Olimpiyat 'nın simgesi olan şehre ulaştı. Koronavirüs sebebiyle durumu belirsizliğini koruyan 32. 'nın meşalesi 12 Mart'ta 'ın tarihi Olypia kasabasındaki Hera Tapınağı'nda yakıldıktan sonra 1 hafta ülkede gezdirildiği ve dün Atina'da Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi yetkililerine verildiği belirtildi. Meşale şimdi Japonya'da 121 günlük seyahatine başlayacak.
  1. 21.3.2020
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