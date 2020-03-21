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21 Mart 2020, Cumartesi
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At yarışları ertelendi

At yarışları ertelendi

(), koronavirüs salgını nedeniyle at yarışlarının ikinci bir bildirime kadar ertelendiğini açıkladı.

Türkiye Jokey Kulübü (), koronavirüs salgını nedeniyle at yarışlarının ikinci bir bildirime kadar ertelendiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, " ve Orman Bakanı Sayın 'nin bir televizyon kanalında canlı yayında yapmış olduğu açıklama doğrultusunda; koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında at yarışları bugünden (20.03.2020) itibaren ikinci bir bildirime kadar ertelenmiştir" ifadeleri kullanıldı.
  1. 21.3.2020
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